Energy@work : Les conseils d’Olivia Borlée pour une journée de travail

Championne olympique du relais 4×100 m aux JO de Pékin en 2008 et porte-drapeau de la délégation belge aux JO de Rio, Olivia Borlée est une sportive accomplie qui fait la fierté de la Belgique. Après avoir passé plus de 15 ans dans le sport de haut niveau, elle prépare aujourd’hui son après-carrière et se concentre sur 42|54, la marque de vêtements qu’elle a créée avec Élodie Ouédraogo. Forte de son expérience, Olivia Borlée livre ses conseils aux lecteurs de Metro pour être en forme et plein d’énergie au travail.

Quel est votre déjeuner idéal pour bien commencer la journée de travail ?

C’est le repas principal pour bien démarrer la journée et avoir l’énergie suffisante. Je veille à ne jamais le louper. Tout en essayent de varier les ingrédients, j’essaie toujours d’avoir un déjeuner protéiné, riche et bien consistant, avec du pain, du saumon, du fromage blanc ou un avocat. Parfois, je prépare plutôt un bol avec du quinoa ou du pudding de chia. C’est primordial de prendre des protéines dès le matin pour donner de l’énergie au corps et aux muscles tout au long de la journée, même si ce n’est pas pour faire du sport.

Le pain fait-il partie de votre alimentation ?

Oui, j’en prends quasiment à tous les déjeuners. J’aime beaucoup le pain de Biaform au quinoa et au petit épeautre d’origine biologique, qui est vraiment super léger, facile à digérer et pratique avec ses 12 tranches. Je le prends le matin avec un avocat ou avec du saumon. Vers 16h ou après un entrainement, je mange plutôt le pain ProVital de Biaform, qui est plus protéiné. Ce qui me plaît beaucoup avec Biaform, c’est qu’ils veillent à l’excellence et à l’abondance en graines et en ingrédients divers. J’aime aussi la diversité des pains frais qu’ils peuvent offrir selon les différents besoins.

Comment combinez-vous vos entraînements sportifs et votre travail avec marque de vêtements ? Quels sont vos conseils aux lecteurs de Metro pour rester en forme ?

Je fais super attention à mon alimentation, à mes heures de sommeil et à me réserver des moments pour moi en dehors du boulot. Même si ce n’est pas toujours évident, je maintiens mon activité sportive, à raison de quatre entraînements par semaine, principalement de la course et de la musculation. Cela me permet d’évacuer le stress. Je continue d’être au maximum avec mon groupe d’entraînement mais j’adapte mes horaires en fonction de mon boulot.