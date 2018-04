Au travail avec succès et avec style ? Nos experts vous donnent quelques astuces. Anneke travaille chez ASAP, le spécialiste des emplois fixes et temporaires. Pour les conseils « mode », Anneke fait appel à Djalil, expert mode chez Maison Lab.

Au travail avec succès

1. Proposez un covoiturage

Au départ d’un parking de carpooling, partez avec une seule voiture et papotez en toute décontraction sur la route ou poussez la chansonnette à plusieurs au son de la radio ! C’est plus agréable, mais c’est aussi tout bénéfice pour l’environnement, pour votre portefeuille et surtout pour l’esprit d’équipe. On parie que le trajet vous paraîtra moins long ?

2. Ne parlez pas du boulot

Un afterwork est le moment tout indiqué pour parler enfin d’autre chose que de travail. Vive les papotages ! Intéressez-vous aux hobbies d’un collègue ou demandez-lui comment se sont passées ses dernières vacances. Vous apprendrez à connaître vos collègues sous un angle bien différent.Évitez à tout prix les ragots sur les collègues. Ne cassez pas de sucre sur le dos de vos collègues.

3. Collectez les souvenirs

Envie d’immortaliser une super soirée ? Prenez de belles photos que vous pourrez distribuer à vos collègues. Vous pourrez ensuite les utiliser pour personnaliser votre bureau. Astuce : munissez-vous d’une powerbank (batterie externe) pour recharger votre smartphone.

Au travail avec style

1. Ajoutez d’autres accessoires

Mesdames, vous portez des chaussures plates en journée ? Enfilez vos talons hauts pour la soirée. Ou remplacez votre grand sac à main par une pochette. Et vous Messieurs, pensez par exemple à porter une belle montre. Les accessoires vous permettent de transformer facilement votre tenue de jour en une tenue de soirée.

2. Modifiez les détails de votre tenue

Pour transformer votre tenue de travail en tenue de soirée, il suffit parfois de modifier quelques petits détails. Messieurs, envie d’un brin de nonchalance instantané ? Retroussez le bas de votre pantalon et relevez les manches de votre pull pour laisser apparaître votre chemise.

3. Variez les textures

Comment rendre votre tenue un peu plus décontractée ? En combinant des textures différentes. Vous portez un jean ? Assortissez-le à une chemise en coton. Ou combinez votre jupe en dentelle à un pull en laine léger. L’association des textures apportera de la diversité à votre tenue.

