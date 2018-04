« ING mise sur les jeunes talents avec l’International Talent Program »

Avec l’International Talent Program (ITP), ING propose un programme destiné à former les managers de demain. Pour la rentrée, la banque est encore à la recherche de onze jeunes talents « trainees » pour leur offrir une opportunité unique dans leur carrière.

L’International Talent Program dure quatre ans et commence par trois rotations qui permettent aux trainees d’exercer différentes fonctions au sein de la banque. « L’objectif du programme est de permettre aux jeunes talents de ne pas devoir s’engager sur un job immédiatement. Ils peuvent ainsi explorer trois fonctions différentes au cours des 18 premiers mois avant de choisir une position fixe », explique Frédérique Billay, Talent Manager chez ING.

Les deux premières rotations se font en Belgique. La troisième se déroule à l’étranger. « Beaucoup partent à New York ou Singapour. D’autres partent à Sydney ou à Manille. Mais ceux qui ne veulent pas partir trop loin pour des raisons personnelles peuvent aussi partir dans des pays voisins, aux Pays-Bas ou au Luxembourg », indique la Talent Manager.

Un accélérateur de carrière

L’objectif de l’ITP est d’accélérer les carrières de jeunes talents et de leur permettre de prendre des responsabilités rapidement. Ainsi le programme se poursuit une fois que les trainees ont trouvé leur job fixe. « Pendant quatre ans, ils ont beaucoup d’activités. Ils reçoivent des formations et ils ont une attention particulière et un suivi de la part de leur manager et de ma part », détaille Frédérique Billay. « L’objectif est qu’à la fin des quatre ans, ils puissent accéder à des postes à responsabilités. Cette nouvelle génération est ancrée dans le digital et nous comptons sur eux pour imaginer la banque de demain ».

Les candidatures sont ouvertes

Chaque année, des centaines de jeunes postulent pour intégrer l’ITP. Pour la promotion 2018 qui débutera à la rentrée, ING en sélectionnera 23, au lieu de 15 précédemment. « Nous voulons augmenter le nombre de jeunes talents chez nous », explique Frédérique Billay. Douze jeunes talents sont encore recherchés pour intégrer le programme à la rentrée. Pour postuler, il faut être titulaire d’un Master 2 et avoir moins de deux ans d’expérience professionnelle. Si le CV du candidat correspond aux critères, il est invité à passer des tests sur la culture d’entreprise mais aussi des tests numériques, logiques et verbaux. Si les résultats sont bons, le candidat rencontre un recruteur et sera éventuellement convié à une ultime étape avant d’intégrer l’ITP. « La banque est en plein bouleversement. Il y a des projets de partout. Pour les jeunes qui ont une ambition, de l’énergie et qui ont envie d’être challengés, c’est une opportunité unique », conclut Frédérique Billay.

ing.be/traineeships

« Maintenant je sais ce que j’aime et que ce je veux faire »

Deborah Robert, 26 ans

« Je voulais commencer ma carrière en banque mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire et dans quel département débuter. Les trois rotations m’ont permis de comprendre comment la banque fonctionne. Aujourd’hui, je sais ce que j’aime et ce que je veux faire par la suite. Lors de ma première rotation, j’étais responsable d’implémenter une régulation dans une filiale d’ING, Record Bank. Dès le départ, on m’a donné des responsabilités. J’avais des meetings réguliers avec les CFO d’ING et de Record Bank. Pour un premier job, c’était assez extraordinaire. Lors de ma troisième rotation, je suis partie pendant quatre mois aux Philippines. C’était très intéressant et enrichissant. »

« Le meilleur choix que je pouvais faire »

Thomas Ruelle, 25 ans

« J’ai eu l’occasion de toucher à tout pendant trois ans, d’explorer différents départements de la banque. Au vu des opportunités qui se présentent à moi aujourd’hui et de l’expérience que j’ai acquis en très peu de temps, je me dis que c’était vraiment le meilleur choix que je pouvais faire à la sortie de l’école. Je vois ces trois ans comme l’opportunité de faire le bon choix. On apprend et on se fait connaître dans la banque. L’autre point positif du programme est de bénéficier de nombreuses formations, certifications et team buildings. »

« C’est une chance énorme »

Charlotte Durieux, 25 ans

« J’ai commencé le programme en septembre 2017. Ce qui m’a tout de suite plu est le fait que nous avons le choix de nos rotations. Actuellement, j’effectue ma deuxième rotation et fin août, je vais effectuer ma troisième rotation à Madrid, en Espagne. Partir six mois à l’étranger est une opportunité unique. À mon retour, je devrai choisir une position fixe que j’occuperai pendant un an et demi. Quand on sort des études, on ne sait pas trop ce qu’on veut faire. Ce programme est une chance énorme. On peut choisir où on veut travailler en fonction de ce qui nous plaît et ainsi découvrir différents départements tout en ayant un encadrement et en suivant des formations. »

