À ne surtout pas faire lors de votre premier jour de travail

Votre premier jour de travail s’accompagne souvent de nerfs à fleur de peau, de mains moites et d’envie de faire bonne impression sur vos collègues et votre patron. Beaucoup de gens se mettent dès lors à parler de leur job précédent, de leurs voyages épiques et de leur animal préféré. Mais, selon les experts, ce n’est pas une bonne idée !

« Si vous voulez gagner le respect de vos collègues, vous devez vous focaliser sur eux. Ne laissez certainement pas les conversations tourner autour de vous », explique le coach Jason Sacket au site d’offres d’emploi Glassdoor. Parler de vous rend les autres nerveux et les irrite. Cela fait cliché, mais Jason Sacket conseille dès lors de vous profiler en première instance en tant qu’oreille attentive.

« Montrez-vous curieux(-se) et apprenez d’abord à connaître les autres employés. Quel rôle jouent-ils au bureau ? Quels sont leurs compétences et leurs principales prestations ? », poursuit le coach. En montrant clairement que vous voulez apprendre de vos collègues, vous allez faire en sorte que tout le monde va vite se sentir à l’aise et vous allez créer un lien de confiance. Et pas de soucis: après un certain temps, c’est garanti, vous pourrez parler de vos hobbys et montrer fièrement vos selfies avec Médor !

En outre, il n’est absolument pas nécessaire de faire des heures supplémentaires lors de votre premier jour. Tout le monde veut, c’est bien naturel, donner l’impression d’être un bosseur, mais le premier jour est déjà assez fatigant comme ça. Allez donc chez vous à l’heure, de façon à être bien reposé(e) pour entamer le deuxième jour.