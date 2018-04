Une journée nuageuse avant le retour d’un temps chaud et ensoleillé

Les périodes ensoleillées alterneront avec les passages nuageux ce lundi. Le temps sera généralement sec, mais une ondée locale n’est pas à exclure, selon les prévisions de l’IRM. Le thermomètre affichera 13 degrés à la mer et en haute Belgique et de 16 à 18 degrés ailleurs. Le vent, faible à modéré, soufflera d’ouest-sud-ouest tournant à l’ouest. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Localement, de la brume et un banc de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l’ouest, sous un vent faible de directions variables, puis souvent de sud-sud-est.

A partir de mardi et jusqu’en fin de semaine, le soleil sera au rendez-vous avec des maxima qui dépasseront les 20 degrés.

Source: Belga