Nana Mouskouri de retour en Belgique pour deux concerts en novembre

Après plusieurs années d’absence, la chanteuse grecque Nana Mouskouri revient en Belgique à l’occasion de sa tournée Forever Young Tour. L’artiste de 83 ans donnera deux concerts en novembre 2018, l’un à Anvers et l’autre à Liège, annoncent lundi les organisateurs de Greenhouse Talent.

Nana Mouskouri sera présente au Roma, à Anvers, le 23 novembre. Elle se rendra ensuite à Liège, pour un concert au Forum le 25 novembre.

Nana Mouskouri avait fait ses adieux à la scène lors de deux concerts donnés à Athènes en 2008. La chanteuse avait ensuite repris son micro pour sa tournée Happy Birthday Tour en 2014 et 2015.

A l’occasion de cette nouvelle tournée, Forever Young Tour, l’artiste interprétera plusieurs chansons de ses amis musiciens, tels que Bob Dylan, Leonard Cohen, Serge Gainsbourg ou encore Francis Cabrel.

Nana Mouskouri a connu un succès international en 1961 avec son tube « Weisse Rosen Aus Athen » (« Roses blanches de Corfou » pour le titre en français, ndlr). Traduit dans plusieurs langues, le morceau s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. L’artiste, qui arbore toujours ses célèbres lunettes noires et carrées, a enchaîné avec d’autres chansons emblématiques, dont « Quand Tu Chantes », « Mon Enfant » et « Only Love ».

Les tickets seront mis en vente à partir du mercredi 18 avril sur le site greenhousetalent.be.

Source: Belga