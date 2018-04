L’autoportrait de Rubens, fraîchement restauré, est de retour à Anvers

Tweet on Twitter

La restauration du célèbre autoportrait de Peter Paul Rubens est terminée et l’oeuvre peut à nouveau être admirée à la Maison Rubens à Anvers. La couche de peinture originelle a été mise en valeur et le panneau a révélé de nombreux secrets en cours de restauration, a-t-on précisé lundi lors de la présentation de l’oeuvre restaurée. La restauration a été effectuée à l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) à Bruxelles. Soumis à un examen approfondi (photographie infrarouge, réflectographie et autres analyse techniques), le tableau a révélé un parcours matériel complexe en rapport avec ses multiples changements de propriétaires.

« Il y avait notamment cette couche de vernis brillante qui ne flattait pas l’oeuvre. Nous avons aussi découvert quatre couches distinctes », a expliqué la restauratrice Marie-Annelle Mouffe. « Les analyses ont montré que 75% de l’oeuvre originale avaient été recouverts, ajoutant de nombreux accents. Nous avons identifié 10 couches, en plus de l’originelle. Il s’est également avéré que l’oeuvre avait changé plusieurs fois de format, elle a notamment eu une forme ovale autrefois. »

La ville d’Anvers organise une grande fête populaire samedi en l’honneur du retour de l’oeuvre. La Maison Rubens ouvrira gratuitement ses portes à cette occasion et sera exceptionnellement accessible jusqu’à 20h00.

Source: Belga