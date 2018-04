La victoire à Lugano vaut à Elise Mertens un nouveau meilleur classement, 17e

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La victoire dans le tournoi WTA de Lugano, dimanche, permet à Elise Mertens de grimper de trois places au classement WTA publié lundi. Elle pointe désormais au 17e rang, le meilleur classement de sa carrière.

A Lugano, Mertens a battu en finale la Biélorusse Aryna Sabalenka, décrochant son troisième titre WTA en simple. Elle a aussi remporté le double aux côtés de Kirsten Flipkens.

Le bond de Mertens (2.420 points), aux dépens de la Slovaque Magdalena Rybarikova (18e, 2.350 points), de l’Australienne Ahleigh Barty (19e, 2.318 points) et de la Française Kristina Mladenovic (20e, 2.280 points) constitue le seul changement dans le top-20. La Roumaine Simona Halep (8.140 points) devance toujours la Danoise Caroline Wozniacki (6.790) et l’Espagnole Garbine Muguruza (6.065).

Alison Van Uytvanck gagne une place et est 50e (1.116). Kirsten Flipkens progresse de la 74e à la 70e place (846). Yanina Wickmayer est 107e (-1 place), Ysaline Bonaventure reste 133e et Maryna Zanevska 154e (+1 place). Mertens, Van Uytvanck, Flipkens et Bonaventure disputeront le weekend prochain la Fed Cup contre l’Italie. La Belgique doit l’emporter pour rester dans le groupe mondial en 2019.

Source: Belga