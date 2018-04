Elise Mertens ravie d’avoir pu remporter son premier tournoi de l’année sur terre battue

Elise Mertens continue son ascension au sein du tennis féminin. Lauréate en simple et en double, avec Kirsten Flipkens, du tournoi de Lugano (terre battue/250.000 dollars) dimanche, la Belge occupe désormais la 17e place mondiale après avoir remporté un 3e titre sur le circuit WTA. « J’ai eu quelques matches compliqués pendant le tournoi, je suis ravie d’avoir pu l’emporter », a-t-elle déclaré après sa victoire en Suisse. Contre la Biélorusse Aryna Sabalenka en finale, Mertens s’est imposée 7-5, 6-2. « Je la savais puissante et dotée d’un bon service, j’ai donc tenté de jouer très long et de rester aussi agressive que possible », a analysé la Belge de 22 ans après la rencontre. « J’ai voulu la faire bouger et mettre une balle de plus qu’elle dans le court. » Avec seulement 7 erreurs non provoquées, la droitière née à Louvain a parfaitement appliqué son plan tactique, provoquant la bagatelle de 35 fautes chez son adversaire.

« Beaucoup de jeux étaient très disputés et auraient pu tomber d’un côté comme de l’autre », a-t-elle avoué. « Je suis très contente car j’ai vécu des matches compliqués ici avant de m’imposer dimanche. » En effet, Mertens a dû batailler pour atteindre la finale, venant à bout de la Tchèque Marketa Vondrousova (2e tour), de l’Allemande Mona Barthel (quarts) et de la Biélorusse Vera Lapko (demies) en trois sets à chaque fois.

« Ce titre, pour mon premier tournoi de l’année sur terre, me rend très heureuse et celui en double, avec Kirsten Flipkens, nous confère beaucoup de confiance avant la Fed Cup », a ajouté Mertens. En effet, les deux joueuses disputeront, avec Alison Van Uytvanck et Ysaline Bonaventure, le barrage pour rester au sein du groupe mondial contre l’Italie, ce week-end sur la terre battue de Gênes.

La Belge a ensuite abordé la suite de sa saison. « Je n’ai pas vraiment d’attentes, je prends les choses semaine par semaine. Si mon niveau est au rendez-vous et que je suis physiquement et mentalement prête, de belles choses sont encore à venir, mais il faut continuer à s’entraîner très dur et donner le meilleur de soi-même. »

Source: Belga