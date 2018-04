Elections communales 2018 – Le CD&V accueillera sur sa liste à Anvers un juif orthodoxe, une première

Tweet on Twitter

Aron Berger, un juif ultraorthodoxe, figurera à la 9e place sur la liste du CD&V lors des élections communales d’octobre 2018 à Anvers, annonce lundi soir le magazine Joods Actueel. La tête de liste, le ministre fédéral de l’Economie Kris Peeters, n’a pour le moment pas souhaité confirmer l’information. Il a toutefois ajouté qu’il donnera plus de détails et d’explications sur la formation de la liste mercredi lors d’une visite auprès d’institutions juives de la Métropole. Ce serait la première fois qu’un juif hassidique figure sur une liste à Anvers. Aron Berger, 42 ans, a indiqué à Joods Actueel faire partie d’une famille qui vit depuis quatre générations à Anvers. Dans sa communauté, il est connu pour son engagement comme bénévole au sein de l’organisme d’aide sociale « De Centrale ». Il a également donné des cours d’intégration pendant plusieurs années. M. Berger a également affirmé qu’il respecterait ses principes religieux, dont l’abattage rituel des animaux et le refus de serrer la main à une autre femme que la sienne par respect pour son époux. Il ajoute que le parti fait preuve de respect à cet égard.

Source: Belga