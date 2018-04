Dylan Teuns, leader chez BMC, vise un nouveau podium pour la Flèche Wallonne

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dylan Teuns se présentera confiant mercredi au départ de la Flèche Wallonne (WorldTour). Troisième en 2017, le Belge de l’équipe BMC espère accrocher un nouveau podium. Teuns, 7e à la Flèche Brabançonne et 25e à l’Amstel Gold Race la semaine dernière, pourra compter sur des coéquipiers de choix comme Damiano Caruso, Alessandro De Marchi ou encore Simon Gerrans. « Je suis très motivé et la condition est présente. Après quelques bons résultats cette saison, je me sens confiant », a déclaré le Belge de 26 ans, dont la Flèche constitue un des objectifs principaux de la première moitié de saison.

« C’est une course qui me convient tout à fait avec des montées assez raides. La dernière ascension du Mur de Huy sera sûrement décisive. Il sera primordial d’y être bien placé à son entame. » A noter que Loïc Vliegen, autre Belge de la formation américaine, fera son retour à la compétition. Le Liégeois de 24 ans a été opéré d’une fracture du scaphoïde gauche mi-mars.

« Dylan Teuns roule mieux aujourd’hui qu’au même moment l’année passée. Depuis lors, il a acquis de l’expérience et nous avons une équipe forte pour l’accompagner jusque dans le final », a expliqué le directeur sportif Jackson Stewart, qui a aussi évoqué le léger changement de parcours. « Il y a deux nouvelles ascensions au programme dans les 100 premiers kilomètres mais je pense que cela n’affectera pas le final, qui devrait trouver son épilogue dans le Mur de Huy. »

La sélection BMC:

Alberto Bettiol (Ita), Damiano Caruso (Ita), Alessandro De Marchi (Ita), Kilian Frankiny (Sui), Simon Gerrans (Aus), Dylan Teuns, Loïc Vliegen

Source: Belga