Plus de 200 millions d’œufs ont été rappelés dans neuf États américains par crainte de présence de salmonelle. Selon l’autorité Food and Drug administration (FAD), 22 personnes ont été malades en consommant ces œufs, rapportent des médias américains.

Les œufs, originaires d’une ferme de Hyde County en Caroline du Nord, sont vendus dans les magasins Walmart et Food Lion, une filiale de Ahold Delhaize.

Source: Belga