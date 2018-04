VIDEO. Le boxeur pro-Trump Rod Salka humilié par un Mexicain

Ce jeudi 12 avril, un combat de boxe opposait l’Américain Rod Salka au Mexicain Francisco Vargas. Le boxeur Américain avait décidé de jouer la carte de la provocation, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Jeudi dernier, à Indio en Californie, le boxeur américain Rod Salka a affronté le Mexicain Francisco Vargas. L’Américain a profité de ce combat pour afficher ses convictions politiques sur le ring. Voulant montrer son soutien à son président, Rod Salka est monté sur le ring avec un short portant la mention « America 1st » (« L’Amérique d’abord », l’un des slogans de la campagne de Donald Trump). Le boxeur est encore allé plus loin en abordant un short ayant pour motif un mur en brique aux couleurs du drapeau américain, autre référence aux projets de Donald Trump.

So last night Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his shorts against Mexican fighter Francisco Vargas. He then took a six round beating from Vargas and quit on his stool… pic.twitter.com/bXOHOLJiaK

— Oregon I.T. not IT ⚾ (@OregonJOBS2) April 13, 2018