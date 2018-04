Mobilité à Bruxelles : pas de généralisation de la zone 30

La commission de l’Infrastructure du parlement bruxellois a rejeté lundi une proposition de limiter à 30 km/h la vitesse sur l’ensemble des voiries communales en Région bruxelloise, introduite par Ecolo et Groen depuis les bancs de l’opposition.

Seuls les Verts ont voté «oui». Dans la majorité, l’Open Vld, le CD&V et un membre de DéFI et du PS se sont abstenus, tandis que le MR et le reste des représentants de la majorité ont voté contre.

Selon les écologistes, la Région bruxelloise est la seule où le nombre d’accidents corporels et de blessures ne diminue pas structurellement. Une vitesse inadéquate en est une des principales raisons.

«C’est vraiment une occasion manquée. Notre proposition aurait pu améliorer la sécurité routière et réduire le nombre de décès sur les routes. Alors que plusieurs communes bruxelloises mettent en place des zones 30, la Région rate le coche pour agir de manière uniforme», a commenté la députée Ecolo Céline Delforge.

Sauver des vies

D’après Bruno De Lille, chef de groupe Groen, un piéton ou un cycliste heurté par une voiture à 50 km/h n’a qu’une chance sur deux de survivre. À 30 km/h, il survit dans plus de 9 cas sur 10. Le débat ne porte donc pas sur la vitesse mais sur le choix de sauver des vies.

Les Verts ont par ailleurs souligné que leur proposition visait à renverser une logique mais prévoyait de laisser la possibilité de rouler jusqu’à 50km/h, là où cette vitesse se justifie, en toute sécurité.