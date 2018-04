Ed Sheeran dans un film sur les Beatles?

Ed Sheeran serait en négociation pour faire une apparition dans une comédie sur les Beatles pilotée par le réalisateur Danny Boyle, révèle Deadline.

Après des apparitions furtives tantôt applaudies, tantôt vivement critiquées sur le petit et le grand écran, Ed Sheeran devrait à nouveau surgir de nulle part dans le prochain film de Danny Boyle.

L’interprète de « Shape of You » est en pourparlers pour faire un cameo dans la nouvelle production du studio britannique Working Titles (« Bridget Jones Baby »), filiale d’Universal. Il pourrait également écrire des chansons pour ce nouveau film musical, si l’on en croit les informations du Daily Mail.

« All Your Need is Love » (titre provisoire) est une comédie autour des Beatles dont le tournage doit débuter cet été. Lily James (« Cendrillon »), Kate McKinnon (« SOS Fantômes ») et Himesh Patel (EastEnders) font partie des acteurs récemment annoncés au casting.

Le long-métrage sera mené par Danny Boyle (« Slumdog Millionaire ») et écrit par Richard Curtis, réalisateur de « Love Actually » et co-scénariste des deux premiers volets de la trilogie « Bridget Jones ».

En marge de ses concerts à guichet fermé, la star britannique Ed Sheeran a fait des apparitions remarquées dans les séries historiques « Game of Thrones » et « The Bastard Executioner », dans « Les Simpson » mais aussi au cinéma dans le film « Bridget Jones Baby ».