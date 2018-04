Le concept est aussi vieux que la marque elle-même. Qui n’a jamais mélangé un peu de mayonnaise et de ketchup pour créer une sauce cocktail simplifiée ? Eh bien le géant du condiment Heinz vous simplifie la vie en lançant son mélange tout fait : le mayochup.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) April 11, 2018

Déjà commercialisé au Moyen-Orient, la nouvelle sauce devrait bientôt faire son apparition aux Etats-Unis. Dans un tweet publié le vendredi 13 avril, la marque demandait à ses consommateurs américains s’ils souhaitaient pouvoir acheter du «mayochup» en magasins. «500.000 votes pour «oui» et nous la sortirons pour vous les américains». Avec plus de 760.000 réponses positives, on peut d’ores et déjà affirmer que les rayons des supermarchés outre-Atlantique accueilleront bientôt le dernier naît de chez Heinz.

Comme à leur habitude, les internautes s’en sont donnés à cœur joie

Réactions pour le moins partagées sur les réseaux sociaux. Les partisans du oui peut-être un peu trop enthousiastes :

@AucousticScreec: « Si ça ne sort pas en magasins je vais être énervé »

@FF_Leatherheads: « A l’aide ! J’ai voté non par erreur »

@Sara22_Sara22: « Je n’allais pas voter, mais j’ai voté oui pour rattraper ton erreur »

Ceux du non, atterrés par la «non-innovation» qui génère autant de réactions :

Do you need something to be upset about for no reason at all this Friday morning? I present to you, Mayochup. https://t.co/WH6rLsR0W6 pic.twitter.com/1DmxDAGiWc — Brian Feldt (@bfeldt) April 13, 2018

@bfeldt: « Vous voulez une raison d’être énervé pour rien ce vendredi matin ? Je vous présente le Mayochup »

Et enfin il y a les fameux « trolls » qui s’amusent de la situation et profitent de de l’occasion pour faire quelques blagues :

Toujours est-il qu’avec une courte avance sur le non, le produit devrait bientôt sortir en magasins. Nul doute qu’il ravira les amateurs à qui il appartient désormais de trouver un nouveau nom:

@HeinzKetchup_US: « Etes-vous pour le nom Mayochup ou devrions-nous l’appeler autrement ? Faites nous parvenir vos idées ! »