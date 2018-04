VIDEO. De rares images de la naissance d’un dauphin

Des passionnés de cétacés (famille à laquelle appartiennent les dauphins) ont pu observer la naissance d’un delphineau dans la nature. Des images très rares et précieuses pour la recherche sur les mammifères marins.

L’événement s’est produit dans l’estuaire de Madurah (sud de Perth) en Australie le 11 avril dernier. Le travail et la mise à bas prennent plus d’une heure et demie. Les observateurs ont filmé «Squarecut», la maman dauphin, s’échiner et courber le dos à de nombreuses reprises pour mettre au monde son delphineau. Ce dernier a d’ores et déjà été baptisé «Pom-Pom» par les témoins de la scène.

Seulement deux vidéos de la sorte dans le monde

Ces images sont très rares. La seule autre vidéo montrant le processus de mise à bas d’un dauphin date de 2013 aux Etats-Unis. Capturer une telle scène est très compliqué. Les mères s’éloignant instinctivement des Hommes pour protéger leur progéniture. C’est donc une aubaine pour les scientifiques qui en savent désormais plus sur la reproduction des mammifères marins dans la nature.