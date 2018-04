VIDEO. Pas de repos pour les mamans, la preuve avec ce time-lapse

Melanie Darnell, une maman de trois enfants, a réalisé un projet qui parlera à tous les parents. Elle s’est filmée en train d’essayer de dormir pendant toute une nuit. Un exercice loin d’être aisé quand ses petits réclament de l’attention au beau milieu de cette dernière.

La vidéo, postée sur youtube et instagram, montre la jeune maman aller au lit à 22h. Elle se réveillera à de multiples reprises. 23h20 pour aller chercher son plus petit, qui a visiblement le sommeil agité. 1h quand un autre de ses enfants vient réclamer un câlin. 1h30 quand, une fois rassuré, il est temps de le remettre au lit. Le tout entrecoupé de petits coups de pied et autre tirage de cheveux, avant le réveil définitif… à 6h20.

«Le réveil de 4h est particulièrement atroce»

Elle explique : «être parent ne s’arrête pas à la tombée de la nuit». Vidéo à l’appui, on se rend compte de l’incroyable effort physique et mental que peut réclamer une seule nuit avec des enfants en bas âge. «C’est un équilibre difficile (…) réussir à suffisamment dormir soi-même et prodiguer les besoins nutritionnels et émotionnels de son enfant».

Un rythme qui demande de l’énergie et une hygiène de vie irréprochable. Elle s’évertue donc a donner des conseils, proposer des exercices et partager des recettes (vegan) sur son compte twitter très prolifique.

I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/b8EGxy8T1e The BEST Arm Workout for Moms | Sweet and Short — Melanie Darnell (@thefitmomma) February 21, 2018

Une mère attentionnée adepte du «gentle parenting»

Traduisez «éducation douce». Loin de souhaiter qu’on la plaigne, elle veut rassurer tous les parents qui vivent la même chose. Elle dit même chérir ces nuits en pointillés avec ses enfants. «Pendant ces heures silencieuses et sombres, le manque de distraction (rend) les besoin d’un bébé plus simple : être câliné et nourri». Elle rappelle à tous les parents du monde, que même si leurs yeux se ferment tout seuls pendant l’après-midi, «ce sont des moments parfois difficiles mais qui ne dureront pas». Un appel à profiter de ces instants d’extrême complicité avec son enfant avant qu’il ne soit trop grand pour ça.