Huit recommandations aux entreprises pour faciliter le tri des PMC

La fédération des entreprises de l’économie circulaire demande aux producteurs d’emballage de revoir leur conception pour en faciliter le recyclage. Actuellement, seul 80% des PMC sont effectivement recyclés.

Chaque Belge produit en moyenne 75 kg d’emballage par an. Certains, comme le verre et le papier, sont facilement recyclables. D’autres, comme les PMC, peuvent demander des efforts plus élaborés. «Il reste de nombreux emballages dont on ne peut rien faire», déplore Cédric Slegers, directeur-adjoint, de Go4Circle, la fédération des entreprises de l’économie circulaire. «Il est essentiel de mettre au pont des emballages qui se recyclent facilement», plaide-t-il suite à une enquête auprès des différents centres de tri du pays. Actuellement, seul 80% des déchets collectés via les sacs bleus est ainsi effectivement recyclé. Le reste est perdu à cause des erreurs de tri et des déchets collectés mais non recyclés.

Concertation plutôt que mesures contraignantes

Les représentants des acteurs de la distribution se montrent toutefois réfractaires à toute mesure contraignante pour augmenter ce taux. «Il est possible de mettre au point des emballages plus facilement recyclables grâce à une bonne communication entre les centres de tri et les concepteurs d’emballage», plaide Françoise Van Tiggelen, secrétaire général de Detic, la fédération des producteurs de produits cosmétiques et d’entretien. «Ça serait d’autant plus compliqué à mettre en œuvre que nous n’avons que peu de pouvoir sur les emballages des produits importés», assure-t-elle.

La ministre en charge du Développement durable, Marie-Christine Marghem, appelle elle aussi à suivre la voie de la concertation. Elle remarque que «les microbilles de plastique, souvent présentes dans les produits de beauté», et dont l’impact sur l’environnement est depuis longtemps montré du doigt, «seront interdites à partir de l’année prochaine, suite à la concertation menée avec le secteur». L’enquête menée par Go4Circle propose huit mesures pour rendre les emballages plus simples à recycler. «Cette étude va constituer la base d’un dialogue entre tous les acteurs du cycle de vie d’un emballage.»

Les mesures pour des emballages recyclables