H&M annonce sa collaboration avec Moschino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Après les motifs romantiques d’Erdem, le géant suédois s’attaque à l’univers décalé et humoristique de la maison Moschino, portée par Jeremy Scott, pour sa prochaine collaboration. La collection fera ses débuts en magasins et en ligne en novembre prochain.

Les collaborations se suivent mais ne se ressemblent pas chez H&M, si ce n’est qu’elles suscitent un intérêt croissant chez les clients de l’enseigne. Après Balmain, Kenzo et Erdem, c’est au tour de Moschino de signer la collaboration la plus attendue de l’année. Sous la houlette de Jeremy Scott, directeur artistique de la maison italienne, les deux griffes ont travaillé main dans la main pour développer des pièces aux imprimés et couleurs fantaisistes, dans l’esprit décalé qui fait la renommée du styliste américain.

Comme si une telle annonce ne se suffisait pas à elle-même, H&M et Moschino ont mis les petits plats dans les grands pour dévoiler les contours de cette collaboration. A l’occasion de la soirée Moschino à Coachella, un appel de la top-modèle américaine Gigi Hadid à Jeremy Scott a été projeté sur des écrans géants numériques, révélant ce partenariat d’envergure. Bien évidemment, les deux protagonistes portaient les premiers looks de la collection.

« Je suis ravi de la collaboration ‘Moschino [tv] H&M’. J’ai passé ma carrière à essayer de rester connecté avec les gens grâce à la mode et, avec cette collaboration, je peux enfin toucher un plus large public », a commenté Jeremy Scott.

Le géant suédois devrait prochainement dévoiler la campagne, qui prendra la forme d’un « concept télévisé totalement innovant qui implique les réseaux sociaux et les médias classiques ». La collection sera présentée dans une sélection de magasins et sur www.hm.com à compter du 8 novembre prochain.