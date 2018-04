WTA Lugano – Elise Mertens et Kirsten Flipkens s’imposent en double

Elise Mertens et Kirsten Flipkens, associées en double, se sont imposées en finale du tournoi de tennis de Lugano, joué sur terre battue et doté de 250.000 dollars, dimanche en Suisse. C’est le deuxième sacre de la journée pour Mertens, lauréate du simple en début de journée. Les deux Belges, qui sont sélectionnées pour le barrage de Fed Cup contre l’Italie le weekend prochain, se sont imposées 6-1, 6-3 en 1 heure de jeu devant les Biélorusses Vera Lapko et Aryna Sabalenka.

Plus tôt dans la journée, c’est précisément contre Sabalenka (WTA 61) qu’Elise Mertens (WTA 20) a décroché son troisième sacre WTA, battant la Biélorusse de 20 ans sur le score de 7-5, 6-2. La Louvaniste, 22 ans, avait également éliminé Lapko en demie.

C’est le cinquième sacre en double pour Mertens, le deuxième en 2018 après celui acquis à Hobart avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Quant à Flipkens, 32 ans, elle décroche son 3e titre en double après ceux de Séoul (2016) et ‘s-Hertogenbosch (2017).

Source: Belga