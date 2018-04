Tro Bro Léon – Christophe Laporte s’impose, Jelle Mannaerts troisième

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a décroché dimanche sa quatrième victoire de la saison à l’occasion du Tro Bro Léon (1.1), course d’un jour disputée en Bretagne. Il a devancé son compatriote Damien Gaudin (Direct Energie) et Jelle Mannaerts (Tarteletto-Isorex) lors de cette 8e manche de la Coupe de France de cyclisme. Après 27 portions sur des chemins de terre et empierrés, Laporte, 25 ans, a privé Gaudin d’un doublé, vainqueur en 2017 de cette course bretonne souvent appelée le « petit Paris-Roubaix ». Au terme des 203,2 kilomètres de course, Laporte a devancé son concurrent de 4 secondes alors que Mannaerts a réglé le sprint des poursuivants à 0:16.

A noter que Jonas Rickaert (8e) et Stijn Vandenbergh (10e) ont terminé dans le top 10.

Source: Belga