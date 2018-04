Six Jours de Majorque – Kenny De Ketele et Moreno De Pauw ne renouvellent pas leur titre en finale

Le duo formé par Kenny De Ketele et Moreno De Pauw a fini deuxième, samedi soir, de la finale des Six Day Series, en cyclisme sur piste. Les vainqueurs de l’an dernier ont dû s’incliner, à Majorque en Espagne, face aux « locaux » de l’épreuve, le duo espagnol composé de Sebastian Mora Vedri et Albert Torres. Le duo espagnol est vice-champion du monde de course à l’américaine (madison).

La paire belge s’est montrée la meilleure, au cours de la soirée, dans l’élimination, après avoir été vaincue par Mora Vedri et Torres dans le Madison de 20 minutes en ouverture d’épreuve. Kenny De Ketele et Moreno De Pauw étaient alors en tête du classement des points à l’entame de la dernière course, un Madison dans lequel Sebastian Mora Vedri et Albert Torres ont pris le dessus.

Source: Belga