Plus de 13.000 visiteurs lors du festival de cirque HOPLA! à Bruxelles

La 12e édition du festival de cirque HOPLA! a attiré plus de 13.000 personnes cette semaine, se félicite la Ville de Bruxelles dimanche dans un communiqué. L’événement bâtit des ponts entre les spectacles circassiens, un public fidèle de festivaliers et les habitants de la capitale. Les différentes animations autour du monde du cirque étaient organisées du 9 au 15 avril dans plusieurs quartiers bruxellois, notamment dans les Marolles, près de Sainte-Catherine ou encore au parc Maximilien. Seize spectacles ont été joués à l’extérieur ainsi que dans des centres culturels.

Plus de 13.000 spectateurs ont assisté à l’événement, selon la Ville de Bruxelles. « Par ce festival unique, la Ville de Bruxelles affirme son soutien aux arts du cirque, un secteur de la création qui présente une richesse correspondant bien à la réalité bruxelloise », commente Karine Lalieux, échevine de la Culture.

Source: Belga