Pablo Andujar s’impose à Marrakech et remporte son premier tournoi depuis 2015

Pablo Andujar (ATP 355) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Marrakech (501.345 euros). Dimanche sur la terre battue marocaine, l’Espagnol a signé un très beau retour au premier plan. Blessé en 2017 et retombé à la 1821e place alors qu’il occupait la 32e place en 2015, le droitier de 32 ans a battu le Britannique Kyle Edmund (ATP 26/N.2) pour s’adjuger le quatrième titre de sa carrière, le premier depuis 2015. Spécialiste du jeu sur terre battue, Andujar s’est imposé 6-2, 6-2 après 1 heure et 23 minutes de jeu, ajoutant une ligne à son palmarès après des succès à Casablanca (2011 et 2012) et Gstaad (2014), chaque fois sur terre.

Quant à Kyle Edmund, 23 ans, il n’est pas parvenu à débloquer son compteur sur le circuit ATP. Demi-finaliste au dernier Open d’Australie, le Britannique disputait la première finale de sa carrière.

Source: Belga