Les Belges à l’étranger – Manchester United, battu par WBA, offre le titre à Manchester City et ses Belges

Manchester United s’est incliné sur sa pelouse d’Old Trafford devant West Bromwich Albion (0-1) lors de la 34e journée de Premier League. Ce résultat scelle le sort du championnat, que le Manchester City de Vincent Kompany et Kevin De Bruyne est désormais certain de remporter. L’équipe de Pep Guardiola, dominatrice depuis le début de saison, décroche le cinquième titre de son histoire. C’est donc une contre-perormance de son rival historique qui a permis à City de remporter la Premier League 2017-2018. En effet, seule une défaite de Manchester United était synonyme de sacre pour la bande à Vincent Kompany et Kevin De Bruyne. Le match, largement dominé dans les chiffres par les troupes de José Mourinho, avec 70% de possession de balle, a basculé à la 73e lorsque Jay Rodriguez a trouvé le chemin des filets. Les Red Devils, incapables de trouver la faille dans la défense de WBA, se sont inclinés malgré la présence de Romelu Lukaku durant toute la rencontre. A noter que Marouane Fellaini (United) et Nacer Chadli (WBA) n’étaient pas sur la feuille de match.

C’est donc le cinquième sacre de l’histoire des Skyblues après ceux de 1937, 1968, 2012 et 2014. C’est aussi le cinquième titre national pour Kompany après ceux acquis à Anderlecht (2004 et 2006) et déjà à City (2012 et 2014). Quant à Kevin De Bruyne, il est champion pour la deuxième fois après avoir remporté la Jupiler Pro League en 2011 avec Genk.

Source: Belga