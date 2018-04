Les Belges à l’étranger – Le derby romain accouche d’un partage vierge, les deux équipes à égalité

Le derby romain entre l’AS Rome et la Lazio s’est ponctué par un partage vierge (0-0), dimanche lors de la dernière rencontre de la 32e journée de Serie A. Le Belge Radja Nainggolan a joué toute la rencontre dans le camp des Giallorossi. Du côté de la Lazio, Jordan Lukaku est monté au jeu à la 59e. Après une première tentative de Marco Parolo pour les ‘Biancocelesti’ à la 7e, la Louve a elle trouvé le poteau via Bruno Peres, bien décalé par Nainggolan (37e). Le scenario va ensuite se répéter en seconde période. Les troupes de Simone Inzaghi vont hériter de la première occasion grâce à Sergej Milinkovic-Savic, ancien joueur de Genk, mais c’est bien la Roma, profitant de l’exclusion de Stefan Radu (80e), qui aurait pu s’emparer des trois points dans les derniers instants. Le buteur bosnien Edin Dzeko, servi par le Diable Rouge, a vu sa tête décroisée s’écraser sur la barre dans le temps additionnel (90e+1).

Au classement, les deux équipes sont strictement à égalité avec 61 points et occupent les 3e et 4e place, une longueur devant l’Inter (60).

Source: Belga