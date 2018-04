Les Belges à l’étranger – Dortmund inquiet pour Batshuayi, transporté à l’hôpital pour des examens

Dortmund va croiser les doigts pour que le Diable Rouge Michy Bashuayi récupère rapidement de sa blessure qui l’a obligé à quitter le terrain sur une civière lors du derby de la Ruhr remporté 2-0 par Schalke dimanche. Taclé par le défenseur français Benjamin Stambouli dans le temps additionnel, l’attaquant de 24 ans, prêté à Dortmund par Chelsea fin janvier, s’est tordu de douleur, visiblement touché au pied gauche.

Evacué du terrain, l’ancien joueur du Standard a quitté le stade sur des béquilles et a été transporté à l’hôpital pour des examens. Depuis son arrivée au club, Batshuayi a marqué 7 buts en 10 matches de Bundesliga, et son absence serait un gros handicap pour le Borussia lors des quatre derniers matches de la saison, décisifs pour la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Dortmund occupe actuellement la 4e place, la dernière qualificative pour la C1. Trois équipes – Leipzig, Francfort et Hoffenheim – suivent à cinq points derrière, mais Leipzig joue ce dimanche et peut revenir à deux points en cas de victoire en déplacement à Brême.

