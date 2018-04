Les Belges à l’étranger – Dortmund battu à Schlake, Batshuayi termine la rencontre blessé

Schalke 04 a remporté 2-0 le duel pour la deuxième place face à Dortmund dans le cadre de la 30e journée du championnat d’Allemagne. Tout en fin de match Michy Batshuayi a quitté le terrain sur une civière (90e+1) après avoir fait signe à son banc qu’il était blessé. Il aurait été touché à la cheville sur un tacle de Benjamin Stambouli. Evgen Konoplyanka (50e) et Naldo (82e) ont inscrit les buts qui permettent à Schalke (55 points) d’être deuxième à 20 unités du Bayern Munich, champion depuis la semaine dernière. Dortmund (51) est 4e.

En Ecosse, le Celtic a dominé à Hampden Park les Rangers dans un derby de Glasgow comptant pour la demi-finale de la Coupe (4-0). Dedryck Boyata a joué tout le match avec les Vert et Blanc. Tom Rogic (22e) et Callum McGregor (38e) avaient déjà donné une solide avance au Celtic quand Ross McCrorie, le défenseur des Rangers, a été exclu (51e). Moussa Dembélé (52e) et Olivier Ntcham (78) ont inscrit les deux autres but sur penaltys. En finale, le 19 mai, le Celtic affrontera Motherwell, vainqueur d’Aberdeen (3-0).

En Turquie, Antalyaspor, avec Ruud Boffin dans le but, et Konyaspor se sont quittés sur un nul (0-0). Après 29 journées, Antalyaspor est 11e avec 35 points, 6 de plus que Konyaspor, 16e et premier descendant.

