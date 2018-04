Jupiler Pro League – Un doublé de Richairo Zivkovic pour Ostende insuffisant face à Saint-Trond

Après le derby anversois disputé l’après-midi dans un Bosuil archi-comble, la 3e journée du Groupe B des playoffs II de la Jupiler Pro League de football s’est terminée dans une ambiance nettement plus feutrée en bord de mer où Ostende a concédé deux points précieux à Saint-Trond après avoir mené 2-0. Ce partage, 2-2 (mi-temps: 2-0) entre l’ancien club de Marc Coucke et l’ancien club de Roland Duchâtelet, permet en effet à Lokeren (3-0 contre Eupen samedi) de compter 3 points d’avance (7-4) sur ses plus proches poursuivants, le STVV et l’Antwerp, au terme de cette 3e journée. Ostende a 3 points, le Beerschot et Eupen 2.

Le début de la partie a vu les Trudonnaires s’installer dans le camp local et y camper stérilement pendant le premier quart d’heure.

L’attaquant néerlandais d’Ostende Richairo Zivkovic a ouvert le score sur un service de Fernando Canesin à la 29e, et l’a doublé avec un peu de chance au terme d’une autre action du Brésilien qui n’avait pas réussi à conclure lui même à la 42e. Il a été proche du hat-trick à la 57e mais trop déporté, a tiré dans les filets latéraux, sans se douter que c’était le tournant du match.

Alexis de Sart a en effet réduit le score via la jambe de Nicolas Lombaerts – et le piquet – sous des trombes d’eau à la 65e, et Jordan Botaka a joliment égalisé pour les Canaris en plaçant de l’intérieur du pied hors de portée de Mike Vanhamel à la 86e.

La fin du match a été à l’avantage des visiteurs, mais le marquoir ne bougea plus, malgré les occasions dont bénéficièrent le réserviste Samy Bourard et Steven De Petter.

Le programme de la 4e journée, mercredi: Lokeren-Ostende, Eupen-Antwerp et Beerschot-STVV

Source: Belga