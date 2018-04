Jupiler Pro League – Le Club de Bruges peut faire un grand pas vers le titre à Anderlecht

Le Club de Bruges se déplace ce dimanche (18h) sur la pelouse du Sporting d’Anderlecht pour le compte de la troisième journée des playoffs I en Jupiler Pro League. Avec la défaite de Gand samedi au Standard (1-0), les Brugeois pourraient compter neuf points d’avance sur leurs deux plus proches poursuivants. Le stade Constant Vanden Stock livrera indubitablement le premier verdict de ces playoff I à l’issue de la rencontre opposant le tenant du titre Anderlecht au Club de Bruges ce dimanche (18h). Le duel à distance entre les deux places fortes du football belge n’a pas encore véritablement commencé comme l’attestent les résultats des deux prétendants principaux aux lauriers (1 victoire/1 défaite). Anderlecht aura cependant l’avantage du terrain pour le premier duel que se livreront les deux équipes dans ces playoffs. Pour rappel, le Club de Bruges ne s’est plus imposé à Bruxelles en championnat depuis la saison 1998-1999.

Le Club de Bruges reste sur une défaite dans le derby des Flandres sur la pelouse de La Gantoise. Les « Gazelles » débutent difficilement ces playoffs après s’être imposées sur le plus petit écart sur penalty dans le temps additionnel face à Genk lors de la première journée. Anderlecht, qui pourrait revenir à trois points de son adversaire et relancer complètement le championnat en cas de victoire, s’est imposé difficilement à Charleroi lors de la dernière journée grâce à un penalty discuté. Les Bruxellois affichent tout de même un net regain de forme depuis l’arrivée de Marc Coucke à la tête du club. Ils savent également que c’est sans doute leur dernière chance d’installer le doute dans les têtes brugeoises.

Source: Belga