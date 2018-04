Coupe de Belgique de futsal – Halle-Gooik vainqueur de la Coupe pour la troisième fois

Tweet on Twitter

Halle-Gooik a remporté la finale de la Coupe de Belgique de futsal, s’imposant 5-0 contre Proost Liers, dimanche à Alost. C’est le troisième succès en Coupe de l’histoire du club. Fernando Gomes Leitao (3e et 36e), Thiago Bissoni (15e et 28e) ainsi que Carello Aleixo Leonardo (23e) ont marqué les buts de la rencontre. C’était la quatrième finale de rang pour Halle-Gooik, battu en 2017 par Gelko Hasselt (5-4). C’était la première finale pour Proost Lierse. Le clud d’Action 21 Charleroi, avec 5 succès, détient le record de victoires dans cette compétition.

Halle-Gooik, après 23 victoires en 24 matches en saison régulière, sera le favori à sa propre succession et pourrait décrocher un 4e sacre national de rang.

Source: Belga