Clôture de la 36e édition du BIFFF: « Inuyashiki » de Shinsuke Sato reçoit le Corbeau d’or

La 36e édition du Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF) s’est clôturée dimanche soir à Bozar (Bruxelles) avec le palmarès 2018. Plus de 58.000 spectateurs ont regardé un film en salle, soit 4.000 de plus qu’en 2017. Le Corbeau d’or est revenu au manga « Inuyashiki » de Shinsuke Sato. Son film « I am a hero » avait également été sacré Corbeau d’Or lors de l’édition 2016. « Mon mon mon mosnters » de Giddens Ko a décroché un Corbeau d’argent, tout comme « Tigers are not afraid » d’Issa Lopez. Ce dernier s’est également vu octroyer le prix du public.

En compétition européenne, le Méliès d’Argent est revenu au film « The Cured » de David Freyne.

En compétition Thriller, le prix est allé à « Memoir of a murderer » de Shin-yeon Won et une mention spéciale a récompensé le film « A special lady » de An-kyu Lee.

Le prix 7e parallèle a été décerné pour « Blue my mind » à Lisa Brühlmann et une mention spéciale a été accordée à « The place » de Paolo Genovese.

Le prix de la critique est allé à « Dhogs » du réalisateur Andrés Goteira.

Plusieurs courts métrages ont également été récompensés, à savoir « Belle à croquer » d’Axel Courtière (court-métrage européen), « Lost in the Middle » de Senne Dehandschutter (Grand Prix et Prix Fedex), « Les Naufragés » de Mathieu Mortelmans (prix La Trois et BeTV), « Het Nest » de Matthias De Bondt (prix SABAM) et « The Day the Dog disappeared » de Ruth Mellaerts & Boris Kuijpers (prix Jeunesse).

La « masterclass » du réalisateur mexicain Guillermo del Toro a largement bénéficié au festival au niveau de la fréquentation, estime Jonathan Lenaerts, porte-parole de l’événement. Plusieurs réalisateurs belges y ont assisté, parmi lesquels Jaco Van Dormael, Harry Cleven et Nabil Ben Yadir.

Le « Brussels International Film Market » a pris son envol en cette 2e édition. Plusieurs maisons de distribution asiatiques ont déjà réservé leurs places pour 2019. Des films belges sont en cours d’achat. « On a des acheteurs du monde entier qui viennent voir des films belges », se réjouit Jonathan Lenaerts. « L’avantage du BIF Market, c’est que, comme il est extrêmement modeste par rapport à des gros marchés comme à Berlin ou Cannes, il laisse le temps de discuter, de voir des films ou des work in progress… »

Source: Belga