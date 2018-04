Bergen Swim Festival – Kimberly Buys se qualifie sur 100m papillon pour l’Euro de Glasgow

Kimberly Buys a terminé à la deuxième place du 100m papillon, dimanche au Bergen Swim Festival en Norvège, réalisant un nouveau minima pour l’Euro de natation de Glasgow (3-9 août). Deuxième derrière la Suédoise Sarah Sjöström, médaillée d’or à Rio en 2016, Buys a réalisé, grâce à un temps de 58.50, un deuxième minima pour le rendez-vous écossais. Déjà qualifiée pour le 50m papillon, elle devait nager le 100m papillon en 59.04. A noter que la nageuse du BRABO détient le record de Belgique de la distance en 57.91.

Deuxième Belge engagé à Bergen, Pieter Timmers n’est pas parvenu à imiter sa compatriote. Malgré sa victoire en finale du 50m nage libre grâce à un temps de 22.27, le pensionnaire du BRABO devait atteindre 22.23 pour ajouter une seconde distance à son programme de l’Euro. Timmers, 30 ans et médaillé d’argent à Rio sur 100m nage libre, est déjà assuré de disputer sa distance favorite à l’Euro.

Outre Buys (50 et 100m papillon) et Timmers (100m libre), la délégation belge comprend Valentine Dumont (200 et 400m libre), Fanny Lecluyse (50 et 200m brasse) et Louis Croenen (200m papillon) ainsi que les relais 4x200m nage libre messieurs et dames.

Source: Belga