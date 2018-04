Audi Hockey League – Le Racing confirme sa 4e place, Watducks et Dragons leaders au coude-à-coude

En battant 1-4 La Gantoise en déplacement, le Racing de Bruxelles a quasi assuré sa participation aux playoffs de l’Audi Hockey League, dimanche, lors de la 19e journée du championnat messieurs de hockey. Les Ucclois restent 4e, mais possédent désormais cinq points d’avance sur les Gantois de Pascal Kina et reviennent même à une unité du Léopold, 3e, qui a partagé 3-3 au Beerschot. A la Noorderlaan, les hommes de Xavier Reckinger sont restés patients offensivement. Les ‘Rats’ ont trouvé la solution sur penalty corner, via Tom Boon et Conor Harte, dans les 2e (25e) et 3e quarts (50e). Juan Cruz Agulleiro avait beau relancer le suspense en début de dernière période (55e), Achille de Chaffoy (62e) et à nouveau Boon sur pc (68e) assuraient une troisième victoire de rang – la onzième de la saison – pour le Racing.

En tête, le Waterloo Ducks et le Dragons se sont tous deux imposés à l’extérieur, respectivement 1-4 à Louvain et 0-4 au Daring. Avec 45 points chacun, les Canards ne conservent leur statut de leader que pour une différence d’un seul petit but. Lors des trois dernières journées, ces deux clubs se disputeront le premier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League 2018-2019, réservé au vainqueur de la phase régulière de la compétition avant les playoffs.

Seul représentant belge fin mai en demi-finales de l’EHL, l’Herakles est de son côté venu à bout 3-2 de l’Orée, qui a remplacé cette semaine ses deux coachs espagnols Xavi Arnau (T1) et Xavi Trenchs (T2) par Steve Crauwels, leur assistant, lequel prendra en charge l’équipe woluwéenne jusqu’au terme de la saison. Enfin notons la courte victoire 3-2 du Braxgata devant la lanterne rouge du Pingouin, qui officialise ainsi mathématiquement sa rétrogradation en D1.

Source: Belga