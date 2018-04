Attaque à Tombouctou: un Casque bleu tué, au moins une vingtaine de blessés

L’attaque « sans précédent » qui a visé samedi les camps de la force onusienne Minusma et de la force française Barkhane à Tombouctou au Mali a fait un moins un mort ainsi qu’une vingtaine de blessés, selon une communication du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. L’attaque « terroriste », selon les mots du ministère, a eu lieu à 14h10, et a impliqué des assaillants déguisés en Casques bleus montés à bord de véhicules piégés, des coups de feu et tirs de roquettes. La personne décédée est un Casque bleu. Une dizaine d’autres ont été blessés, ainsi qu’une dizaine de membres de la force française Barkhane.

« C’est à la faveur d’une dizaine de tirs de roquettes que des terroristes portant des casques bleus à bord de deux véhicules piégés, dont un aux couleurs Forces armées maliennes (FAMas) et un autre avec le sigle UN des Nations unies, ont tenté de s’infiltrer dans lesdits camps », selon le communiqué du ministère. Le premier « a explosé », tandis que le second « a pu être immobilisé ».

« Les combats ont pris fin vers 18H30 », plus de quatre heures après leur début, selon le ministère. Bamako et la Minusma ont assuré que la situation était à nouveau « sous contrôle ».

Déployée au Mali en juillet 2013, la Minusma, qui compte environ 12.500 militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l’ONU la plus coûteuse en vies humaines. Elle avait, avant l’attaque de samedi, perdu plus de 160 Casques bleus, dont 102 dans des actes hostiles, ce qui représente plus de la moitié des soldats de l’ONU tués sur cette période dans le monde.

source: Belga