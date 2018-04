ATP Houston – Steve Johnson émerge d’une finale entièrement américaine et fait la passe deux à Houston

L’Américain Steve Johnson (ATP 51) s’est une nouvelle fois imposé en finale du tournoi ATP 250 de Houston, joué sur terre battue et doté de 557.050 dollars, dimanche au Texas. Johnson, 28 ans, a pris la mesure de son compatriote Tennys Sandgren (ATP 56) après 2 heures et 22 minutes de jeu d’un âpre duel ponctué sur le score de 7-6 (2), 2-6 et 6-4. C’est le troisième titre de la carrière du droitier californien après des sacres à Nottingham (2016) et déjà à Houston en 2017.

Quant au bien nommé Tennys Sandgren, surprise des quarts de finale du dernier Open d’Australie, il disputait sa première finale sur le circuit ATP et intégrera lundi le top 50 mondial pour la première fois de sa carrière à 26 ans.

Source: Belga