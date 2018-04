Amstel Gold Race – Philippe Gilbert pour l’histoire face à une concurrence féroce

Après les classiques flandriennes, place aux ardennaises. Dimanche, l’Amstel Gold Race (WorldTour) verra de nombreux protagonistes lutter pour succéder à Philippe Gilbert au palmarès. Le Remoucastrien, souvent placé mais pas encore gagnant en 2018, pourrait entrer dans l’histoire de la course néerlandaise. En cas de succès, il rejoindrait Jan Raas, vainqueur à cinq reprises. La 53e édition de l’Amstel Gold Race débutera à Maastricht avant de trouver son épilogue à Berg en Terblijt après 263 kilomètres de course. Le parcours, dont le final a été légèrement modifié, présente 35 ascensions répertoriées, généralement assez courtes. C’est donc l’accumulation des efforts qui rend cette classique si particulière. Les routes, souvent très étroites, seront à l’avantage des attaquants.

Historiquement, le Cauberg a toujours été le juge de paix final de la classique limbourgeoise. L’année dernière, les organisateurs ont décidé de ne plus en faire l’ascension finale dans le but d’avoir une course plus indécise. Cela a fonctionné mais Gilbert a tout de même levé les bras pour la quatrième fois. Cette saison, le Cauberg ne sera pas non plus la dernière difficulté de la journée, même s’il sera grimpé à trois reprises.

Gilbert, qui ne fait pas d’un cinquième sacre une obsession, devra composer avec une concurrence très relevée. En effet, de nombreux favoris figurent au départ d’une course qui s’annonce ouverte et palpitante. Le champion du monde slovaque Peter Sagan, de retour après 4 ans d’absence, mais aussi l’Espagnol Alejandro Valverde ou encore le Polonais Michael Kwiatkowski, vainqueur en 2015, et l’Italien Vincenzo Nibali auront leur mot à dire.

Du côté belge, Greg Van Avermaet, Dylan Teuns, Tim Wellens et Tiesj Benoot pourraient également s’illustrer. L’Australien Michael Matthews, le Français Bryan Coquard et l’Italien Sonny Colbrelli sont à ranger parmi les outsiders.

