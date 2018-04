Près de 24 degrés attendus la semaine prochaine

Tweet on Twitter

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera globalement sec, mis à part quelques ondées très localisées.

Le mercure oscillera entre 14° en Hautes-Fagnes et 18° dans le centre. Le vent deviendra modéré, de secteur sud à sud-ouest.

Une perturbation affaiblie traversera le pays lundi mais de mardi à jeudi, un anticyclone installé à proximité du Danemark enverra des courants secs et de plus en plus chauds vers la Belgique. Des valeurs proches des 24° seront attendues jeudi.