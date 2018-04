Plus de 1.000 hectares partis en fumée dans un feu de forêt dans la région de Sydney

Tweet on Twitter

Un incendie de forêt au sud-ouest de Sydney, en Australie, a déjà ravagé 1.000 hectares de terrain et était toujours en cours dimanche.

Le niveau d’alerte a toutefois été réduit. Plus de 500 pompiers ont tenté de maîtriser l’incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Le brasier a pu être déclenché intentionnellement, selon la police. Les propriétés des banlieues de Holsworthy et Wattle Grove sont menacées mais, selon les pompiers locaux, aucune maison n’a été détruite.

Des centaines de personnes ont dû évacuer leur habitation samedi. Le personnel non essentiel de la base aérienne de Holsworthy a également été évacué.

Les pompiers déployaient dimanche des centaines de camions afin d’éteindre l’incendie. Le niveau d’alerte du feu de forêt a été descendu mais les conditions sèches et venteuses pourraient compliquer encore la tâche des pompiers, a précisé le service incendie de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales Rural Fire Service).