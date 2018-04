Lorsque la pollution citadine recule, l’espérance de vie augmente

Les résidents des villes suédoises de Stockholm, Goteborg et Malmö vivent en moyenne une année de plus aujourd’hui qu’il y a 25 ans grâce à la réduction de la pollution routière, c’est ce qu’il ressort d’une étude récemment publiée.

Des chercheurs du Department of Environmental Sciences and Analytical Chemistry (ACES) de Stockholm ont passé en revue des résultats de mesures de pollution dans des stations installées dans le centre de chaque ville. Ces stations évaluaient les niveaux d’oxyde d’azote, d’ozone et de particules présents dans l’air, entre 1990 et 2015.

Ils ont trouvé que les concentrations d’oxyde d’azote avaient considérablement chuté dans les trois villes, passant d’environ 40 microgrammes par m3 en 1990 à environ 20 microgrammes par m2 en 2015 à Stockholm et Malmö, et de 60 microgrammes par m3 en 1990 à environ 40 microgrammes par m3 en 2015 à Goteborg.

Amélioration sur l’espérance de vie

Bien que les scientifiques aient aussi observé différents niveaux de particules dans les trois villes et une concentration d’ozone un peu supérieure, le co-directeur de l’étude, Henrik Olstrup, a expliqué que « globalement… la qualité de l’air s’est améliorée dans les trois villes, ce qui a engendré une amélioration de la santé publique. Nous estimons que les résidents ont gagné une année d’espérance de vie, ce qui est principalement dû à la réduction des émissions de gaz d’échappement provenant de la circulation routière. »

Les améliorations sur l’espérance de vie ont été calculées à partir des risques sur la santé de l’exposition à l’oxyde de nitrogène, à l’ozone, et aux particules, mais aussi aux niveaux de pollution à travers les trois villes en recourant aussi à des statistiques concernant le nombre d’habitants.

4 à 5 ans de gagné

Les chercheurs ont cependant noté que l’allongement de l’espérance de vie était principalement dû à la baisse des taux d’oxyde d’azote, qui sont surtout associés aux gaz d’échappement, suggérant qu’un recul des émissions liées à la circulation ont eu l’effet le plus important sur la santé publique.

« De plus fortes concentrations d’ozone ont un effet relativement faible sur la santé, contrairement à une exposition réduite aux gaz d’échappement. Et en ce qui concerne les grosses particules, qui résultent principalement de l’usure de la chaussée par les pneus, on ne note pas de changement clair des niveaux entre 1990 et 2015, ce qui signifie que l’impact sur l’espérance de vie devient significatif », a précisé le professeur Olstrup.

Le co-auteur de l’étude a aussi expliqué que l’espérance de vie moyenne dans les trois ville avait augmenté d’environ 4 à 5 ans entre 1990 et 2015, surtout grâce à une baisse du tabagisme et des traitements plus efficaces contre les maladies cardiovasculaires.Il a ajouté que la réduction à l’exposition à la pollution atmosphérique pouvait contribuer jusqu’à 20% de l’augmentation d’espérance de vie, ce qui est considérable.

Les conclusions sont parues dans la revue Atmospheric Chemistry and Physics.