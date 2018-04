Le guide officiel des cocktails de James Bond verra le jour

Les ayants-droits d’Ian Fleming, l’auteur qui a donné naissance à l’agent secret le plus connu au monde, se préparent à dévoiler un ouvrage qui renfermera dix recettes de grands cocktails figurant dans les romans de James Bond, ainsi que de nouvelles recettes inspirées par 007.

L’ouvrage « Shaken: Drinking with James Bond and Ian Fleming », promet d’explorer l’oeuvre la plus connue d’Ian Fleming à l’aune de sa passion pour la boisson. On découvrira ainsi le cocktail Vesper, imaginé par l’auteur dans le tout premier roman de Bond (« Casino Royale »), mélangé « au shaker et non à la cuillère » comme l’impose 007 au barman.

Parmi les 40 nouvelles recettes proposées par le livre, on note des inventions comme le Smersh, le Moneypenny, ou That Old Devil M, sans oublier Diamonds are Forever. Ces recettes de cocktails ont été créées par le cofondateur du bar londonien Swift: Edmund Weil (de la famille de Fleming) et sa femme Rosie Stimpson, ainsi que par les stars des nuits londoniennes, Bobby Hiddleston et Mia Johansson.

Chaque recette sera accompagnée d’extraits des romans de Fleming. On notera aussi que le neveu de l’auteur, Fergus Fleming, se chargera de rédiger l’introduction de l’ouvrage. « Shaken: Drinking with James Bond and Ian Fleming » paraîtra le 6 septembre prochain dans de nombreux pays.