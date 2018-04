WTA Lugano – Elise Mertens défiera la Biélorusse Aryna Sabalenka en finale

Elise Mertens connait désormais son adversaire en finale du tournoi WTA de Lugano, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. La Belge, 20e joueuse mondiale et tête de série N.2 du tournoi, affrontera dimanche en Suisse la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 61), sortie gagnante de sa rencontre face à la Suissesse Stefanie Voegele (WTA 119), bénéficiaire d’une invitation. Sabalenka, 19 ans, s’est imposée 6-4, 6-2 en 71 minutes de jeu. Ce sera le premier duel entre les deux joueuses sur le circuit. La Biélorusse a remporté un tournoi WTA 125, une catégorie intermédiaire entre WTA International et ITF, en novembre 2017 à Bombay. Quelques semaines avant, elle s’était inclinée devant la Russe Maria Sharapova en finale du tournoi de Tianjin.

Quant à Elise Mertens, elle visera un troisième titre WTA après ses victoires à Hobart en 2017 et 2018. Elle avait aussi disputé la finale à Istanbul l’an passé.

Elise Mertens et Kirsten Flipkens, associées en double et têtes de série N.1, disputent également la demi-finale du tableau.

Source: Belga