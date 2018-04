Swim Cup Eindhoven – Vanluchene au pied du podium sur 100m libre

Emmanuel Vanluchene a échoué au pied du podium du 100m libre, samedi, lors de la deuxième journée de la Swim Cup d’Eindhoven, aux Pays-Bas. Quatrième en 49.62, Vanluchene a terminé à 8 centièmes du troisième, le Néerlandais Kyle Stolk (49.54). L’Allemand Damian Wierling s’est montré le plus rapide (48.97) devant le Néerlandais Stan Pijnenburg (49.19). Sebastien De Meulemeester a terminé huitième (50.08). Basten Caerts s’est classé sixième du 100m brasse en 1:01.21. Le Néerlandais Arno Kamminga s’est imposé (1:00.04).

Sur 400m libre, Lucas Dal (3:57.25) et Noah Martens (3:57.31) ont terminé respectivement sixième et septième. L’Allemand Henning Mühlleitner s’est imposé (3:48.18).

Sixième place également pour Thomas Dal (4:26.45) sur 400m quatre nages. L’Allemand Patrick Staber l’a emporté (4:15.23).

Sjobbe Luyten (26.30) a fini sixième du 50m dos dominé par l’Allemand Christian Diener (25.31).

Camille Bouden (4:59.89) et Joséphine Dumont (5:03.52) se sont classées cinquième et septième du 400m quatre nages féminin qui a vu la victoire de l’Allemande Juliane Reinhold en 4:46.14.

Lotte Goris (4:18.54) a pris la septième place du 400m libre féminin remporté par l’Allemande Marlene Kahler (4:12.13).

Source: Belga