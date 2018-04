Proximus League – Tubize rejoint la CBAS comme partie prenante dans le dossier de licence du Lierse

L’AFC Tubize est désormais partie prenante dans le dossier de licence du Lierse à la Cour belge d’arbitrage pour le sport, a confirmé samedi la CBAS à l’agence de presse Belga. Tubize est, depuis vendredi soir, assuré de sa relégation sportive en Division 1 amateurs après avoir été défait (0-1) par l’Union Saint-Gilloise lors de la quatrième journée des playoffs III. Afin de rester en D1B, les Tubiziens peuvent encore espérer que le Lierse n’obtienne pas sa licence auprès de la CBAS. Tubize devient une partie prenante dans l’affaire qui sera traitée le 3 mai.

Cette semaine, le Lierse n’a pas obtenu son précieux sésame de la commission des licences de l’Union belge de football (URBSFA) pour la saison prochaine. Le club est à la recherche d’un nouveau propriétaire et, tant qu’il n’est pas trouvé, les Lierrois ne peuvent pas remplir les conditions de licence. Le Lierse espère trouver rapidement un repreneur pour se présenter avec un nouveau dossier devant le CBAS. D’après le CEO Jan Van Elst, il existe quatre entrepreneurs potentiels, mais le temps presse au Lisp.

Le Lierse n’a pas non plus reçu de licence pour évoluer en amateur national. Si les Lierrois n’obtenaient pas de licence, il n’y aura pas de relégation sportive en D1B et le Lierse tomberait en série provinciale.

