Près de 24 degrés attendus la semaine prochaine

Le temps restera sec et agréable samedi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité progressera toutefois par la suite et des averses tomberont principalement sur l’ouest du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le thermomètre affichera 14° en Ardenne et à la mer, et localement 19° en plaine. Le vent sera généralement faible et variable. Samedi soir et pendant la nuit, les averses se décaleront vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Elles pourront perdurer sur l’est de la Belgique pendant une grande partie de la nuit. De la brume et du brouillard se formeront à nouveau par endroits. Les minima seront compris entre 7 et 12°.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera globalement sec, mis à part quelques ondées très localisées. Le mercure oscillera entre 14° en Hautes-Fagnes et 18° dans le centre. Le vent deviendra modéré, de secteur sud à sud-ouest.

Une perturbation affaiblie traversera le pays lundi mais de mardi à jeudi, un anticyclone installé à proximité du Danemark enverra des courants secs et de plus en plus chauds vers la Belgique. Des valeurs proches des 24° seront attendues jeudi.

Source: Belga