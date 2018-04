Novak Djokovic accompagé par son ancien coach Vajda pour la saison sur terre

Novak Djokovic (ATP 13) a été apercu à l’entraînement avec son ancien entraîneur Marian Vajda. Selon l’ATP, l’association des joueurs de tennis professionnels, l’ancien N.1 mondial serbe sera accompagné par Vajda, son coach entre 2006 et 2017, pour la saison sur terre battue. Les deux hommes ont préparé à Marbella le Masters 1000 de Monte-Carlo, dont le tableau final débute dimanche. Samedi, ‘Nole’ s’est entraîné pendant deux heures avec David Goffin (ATP 10), sous le regard attentif de Vajda et de l’ancien N.8 mondial Janko Tipsarevic. La collaboration n’a toutefois pas encore été officialisée par le clan du Serbe.

Djokovic, 30 ans, a déjà remporté le Masters de Monte-Carlo à deux reprises (2013 et 2015). Cette année, il présente un ratio de trois victoires pour autant de défaites et peine à retrouver son meilleur niveau après une blessure au coude qui l’a tenu éloigné des courts entre Wimbledon 2017 et l’Open d’Australie 2018.

Début avril, l’homme aux 12 titres en Grand Chelem s’était séparé de son entraîneur Radek Stepanek, quelques jours après avoir déjà vu André Agassi quitter sa structure.

A Monaco, Djokovic, exempté de premier tour, jouera son premier match contre le Croate Borna Coric (ATP 28) ou le Français Julien Benneteau (ATP 59) et pourrait ensuite affronter Dominic Thiem (ATP 7) en huitième de finale.

Source: Belga