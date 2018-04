L’opération est un « message clair » contre l’usage des armes chimiques

La Première ministre britannique Theresa May a estimé samedi que les frappes menées en Syrie par son pays, la France et les États-Unis envoyaient un « message clair » contre l’usage des armes chimiques. « Cette action collective envoie un message clair: la communauté internationale ne se tiendra pas en retrait et ne tolérera pas l’emploi d’armes chimiques », a déclaré Mme May lors d’une conférence de presse, ajoutant que ces frappes étaient « à la fois justes et légales ». « Il ne s’agissait pas d’interférer dans la guerre civile, cela ne visait pas un changement de régime. Il s’agissait d’une frappe limitée, ciblée et efficace avec des limites claires », a insisté la dirigeante conservatrice.

« Je pense que les mesures prises auront considérablement détérioré la capacité du régime syrien à utiliser des armes chimiques », a-t-elle affirmé. « Bien qu’une évaluation complète des frappes soit en cours, nous sommes confiants quant à leur succès. »

Interrogée sur les raisons qui l’ont poussée à ne pas consulter le Parlement avant de mener cette opération, elle a évoqué des considérations de sécurité. « Il était juste de prendre les mesures que nous avons prises au moment où nous l’avons fait « , a-t-elle dit, précisant qu’elle s’exprimerait lundi devant le Parlement sur la Syrie.

source: Belga