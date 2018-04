Les Belges à l’étranger – Manchester City, avec Kompany passeur, s’impose sur la pelouse de Tottenham

Manchester City s’est un peu plus rapproché du titre samedi en s’imposant (1-3) sur la pelouse de Tottenham. Vincent Kompany, une nouvelle fois titulaire, a lancé parfaitement Gabriel Jesus (22e) en profondeur sur le premier but de la rencontre. À la suite de la réalisation du buteur brésilien Gabriel Jesus (22e), Ilkay Gundogan (25e) a doublé la mise sur penalty avant que Christian Eriksen (42e) ne réduise la marque juste avant la mi-temps. En seconde période, Raheem Sterling (72e) a creusé l’écart en faveur des « Citizens ». Vincent Kompany a disputé toute la rencontre pour Manchester City tandis que Kevin De Bruyne, titulaire, est sorti à la 89e. À Tottenham, Mousa Dembele, sorti à la 73e, et Jan Verthongen étaient titulaires alors que Toby Alderweireld n’était pas sur la feuille de match. Au classement, Manchester City (87 points) est premier et peut être champion de Premier League en cas de défaite de Manchester United (71 points) dimanche à domicile face à West Brom. Tottenham (67 points), pour sa part, est quatrième.

En Serie A, l’Atalanta a obtenu le point du match nul à domicile face à l’Inter Milan (0-0) lors de la trente-deuxième journée. Les coéquipiers de Timothy Castagne, monté à la 80e, sont huitièmes (49 points) tandis que l’Inter (60 points) est cinquième.

En Liga, le Deportivo La Corogne, qui a laissé Zakaria Bakkali sur le banc, peut encore rêver du maintien après son succès sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (2-3) lors de la trente-deuxième journée. Les Galiciens (26 points), 18e, reviennent à cinq points de la première place non relégable occupée par Levante à six journées de la fin du championnat.

Source: Belga