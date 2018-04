La Belgique « comprend » l’action militaire occidentale en Syrie

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Premier ministre Charles Michel « comprend » l’action militaire conjointe des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne en Syrie, en réaction à l’usage présumé d’armes chimiques par le régime syrien samedi dernier sur Douma, indique-t-il samedi sur Twitter. « Il faut désormais se concentrer sur les négociations politiques afin d’éviter toute escalade », ajoute-t-il. Le Premier ministre rappelle par ailleurs que la Belgique « condamne fermement » l’usage d’armes chimiques.

Dans une réaction également publiée sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders ajoute que ces attaques chimiques sur des civils constituent « une atrocité et une violation flagrante des conventions internationales ». Il « comprend » que les partenaires américains, français et britanniques « devaient répondre ». « Il est maintenant crucial de mettre en place des mécanismes pour empêcher ceci à l’avenir et relancer le dialogue », ajoute-t-il.

Source: Belga